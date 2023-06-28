عيد الأضحى.. محافظ الدقهلية يزور المرضى والأيتام وكبار السن ليقدم لهم التهنئة

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك يرافقه الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، ذبح الأضاحي من داخل مجزر طنامل بمركز ومدينة أجا والمقدمة من جمعية الأورمان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

كما قام "مختار" بزيارة المرضى والمصابين لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك من داخل مستشفى المنصورة التخصصي وتوزيع الهدايا عليهم.

وأيضًا قام "المحافظ" بزيارة الأيتام وكبار السن من داخل دار رعاية كبار السن والأيتام بقولونجيل وقدم لهم التهنئة بمناسبة العيد وقام بتوزيع الهدايا عليهم.

وأكد "المحافظ" على أن فرحة الىحتفال بعيد الأضحى المبارك لم ولن تكتمل بدون مشاركة آبائنا وأبنائنا ومعايدتهم في عيدنا المبارك لأن العيد لا يكتمل إلا بإدخال السرور والفرح على قلوبهم.

ودعا "مختار" الجميع بزيارة دور الرعاية ومشاركة الأيتام وكبار السن فرحة العيد قائلًا "أجبروا خاطرهم" لأن ديننا الحنيف ونبينا الكريم "صلى الله عليه وسلم " أوصنا بذلك.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين، مدير وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، والمستشار السيد الشوربجي، مدير جمعية الأورمان بالدقهلية، ورمضان الصابر، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور جمال فودة، مدير مستشفى المنصورة التخصصي، وحاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، والدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة.