الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين في أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء: نرسل أنا وزوجتي جيل أطيب تمنياتنا إلى كل من يحتفلون بعيد الأضحى.

وأضاف أن تقاليد عيد الأضحى وأداء فرائض الحج تمثل فرصة للمسلمين لتجديد إيمانهم وتذكر بأهمية الإيثار والصدقة وخدمة الفقراء.

وأفاد بأن هذا العام يحتفل البيت الأبيض لأول مرة بعيد الأضحى مع تجمع لقادة الجالية المسلمة، تستضيفه نائبة الرئيس كامالا هاريس والرجل الثاني دوجلاس إمهوف.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لمساهمات المسلمين الأمريكيين التي لا تعد ولا تحصى لمجتمع الولايات المتحدة، من تعليم ورعاية صحية إلى أعمال تجارية وخدمات عامة، مؤكدا أن وجودهم يعزز التزام واشنطن بالتنوع والشمول والحرية الدينية.

وقال عندما نجتمع مع الأحباء وننخرط في العبادة والأعمال الخيرية وخدمة المجتمع خلال هذه المناسبة المقدسة، دعونا نجدد التزامنا بالقيم التي تربطنا معًا: التعاطف والاحترام المتبادل.. هذه المبادئ هي جوهر الإسلام والروح الأمريكية.

وأشار بايدن إلى أنه بينما يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى، يؤدي أكثر من مليون حاج مناسك الحج بشكل سلمي في جبل عرفة ومكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية- بما في ذلك الآلاف من المسلمين الأمريكيين- وهنا في أمريكا، نشارك في العمل بتجديد التزامنا بالسعي لتحقيق السلام وعالم أفضل للجميع.

وقال إن الحج يجمع الناس من كل قارة وركن من العالم، تاركين ممتلكاتهم الدنيوية ويرتدون زي الإحرام الأبيض البسيط بروح من المساواة، متمنيًا أن يجلب عيد الأضحى الفرح والسلام والوحدة للقلوب والبيوت.

واختتم الرئيس الأمريكي بيانه بالقول: نتطلع إلى الترحيب بحجاجنا المسلمين الأمريكيين بعد إتمام مناسك الحج، ونتمنى لهم وللمسلمين في جميع أنحاء العالم عطلة سعيدة وهادئة.. عيد مبارك

عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك

وفي سياق متصل أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، إن "100 ألف مصل أدوا اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك".

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ زايد الكبير يأبوظبي.

وبحسب موقع العين الإخبارى، أدى هذه الشعيرة إلى جانب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدد من الشيوخ، والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المصلين.

وألقى خطبة العيد، الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بعنوان "عيدنا تماسك أسري"، ودعا الله، في الختام، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع باليمن والبركات، وعلى دولة الإمارات بدوام الاستقرار والازدهار.

وعقب أداء صلاة العيد تبادل رئيس دولة الإمارات، التهاني مع المصلين بحلول هذه المناسبة الكريمة، ثم زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيوخ، ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقرؤوا الفاتحة على روحه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يجزل مثوبته جزاء ما قدمه لشعبه وأمته.

وعقب أداء صلاة العيد، كتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه بموقع "تويتر": "أبارك لإخواني الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.. وأدعو الله تعالى أن يعم السلام والأمن ربوع العالم كله.. العيد مناسبة للتراحم والمحبة والتسامح.. وما أحوج البشرية لاستلهام هذه المعاني من أجل عالم يسوده الاستقرار والازدهار".