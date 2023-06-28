أهالى الشرقية يؤدون صلاة عيد الأضحى في 5688 مسجد وساحة وسط أجواء احتفالية

أدى الملايين من أهالى محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في 688 ساحة ما بين أرض فضاء، وأفنية مدارس، وملاعب مراكز الشباب، بالإضافة إلى المساجد المقيد عليها أئمة والبالغ عددها 5000 مسجد تابع لمديرية أوقاف الشرقية، وسط أجواء احتفالية؛ فرحا وابتهاجا بالعيد المبارك.

وتوافد المواطنون منذ الصباح الباكر على الساحات المخصصة في العراء، والمساجد الكبرى المخصصة لصلاة العيد، عقب صلاة الفجر، في شكل كرفنال زينة المواطنين بتكبيرات العيد.

وفي جو من البهجة والسرور؛ أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور: الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات العسكرية والأمنية والمواطنين.

والقى خطبة العيد الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، وأوضح خلالها أن عيد الاضحى يوم عيدنا الأكبر، يبث السرور والفرح والسعادة بفضل الله تعالى وكرمه على المسلمين، فعيد الأضحى يوم عظيم مشهود من أيام الله تعالى، حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام بآداء مناسكهم كما يفرح المسلمون بفضل الله عليهم في العشر وشعيرة الأضحية ولقاء الأهل والأحبة.

وأضاف وكيل مديرية الأوقاف، أن الأعياد فرصة عظيمة لتقويم الروابط الإجتماعية بين الأقارب والأرحام والناس جميعاً، ونشر الموده والرحمة والاخوة وتقوية الصلات وتفريج الكربات، قائلاً علينا اغتنام هذه الأيام المباركة رافعين أيدينا إلى السماء لندعو المولى عز وجل أن ينعم على مصر وشعبها بالأمن والخير والسلام.

وهنأ محافظ الشرقية المصلين بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال والمواطنين، داعيا المولي عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار على مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.