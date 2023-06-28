رئيس مدينة ابشواي يوزع الهدايا والألعاب على الأطفال بعد صلاة العيد

أدى المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم، صلاة عيد الأضحي المبارك لعام 1444 من الهجرة بساحة ملعب ابشواي الرياضي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز، والمحاسب احمد عبد الرحمن مدير التفتيش المالي والإداري والمهندس احمد محمود مدير العلاقات العامة والإعلام.

تناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة والصبر، حيث تأتي الأعياد بعد طاعات، كما أكدت الخطبة على نشر روح التسامح والعفو والتواصل بين جميع طوائف الشعب، وتنمية روح الإيثار والعمل على تلبية احتياجات الفقراء وغير القادرين.

وعقب صلاة العيد قدم رئيس المركز التهنئة إلى أهالي مركز ابشواي خاصة وأهالي محافظة الفيوم، بعيد الأضحي المبارك، وسط فرحة عارمة من أهالي مركز ابشواي.

توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال وتهنئة ذوي الاحتياجات الخاصة

وقدم رئيس المركز الهدايا والألعاب للأطفال بعد الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحي المبارك لإدخال السرور والبهجة على نفوس الأطفال، وحرص على الذهاب إلى المصلين من ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم التهنئة لهم. ويأتي مشهد توزيع الهداي والألعاب على الأطفال عقب الانتهاء صلاة العيد من كل عام لأضفاء روح الفرحه والالفة والمحبة بين المصلين، بالإضافة إلى تشجيع الأطفال على الذهاب إلى المساجد وأداء الصلوات.

وكان الآلاف من المصلين بقرى ومراكز محافظة الفيوم قد أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالمساجد المنتشرة فى مختلف المراكز والقرى.

وشهدت المساجد حضورا كثيفا لآداء الصلاة وابتهاجا بالعيد، مع الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات الإحترازية خلال آداء الصلاة، تنفيذا لقرارات وزارة الأوقاف بشأن ضوابط أداء صلاة العيد وحفاظا على سلامة المصلين.

وكانت مديرية الأوقاف بالفيوم قد حددت المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لآداء صلاة العيد بمدينة الفيوم ومدن المراكز والقرى، مع الإلتزام بتطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة زوار بيوت الله.

وقامت مديرية الأوقاف بالفيوم بتشكيل لجان من إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى لمتابعة آداء صلاة العيد بالمساجد والتأكد من إلتزام المصلين بالضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز.