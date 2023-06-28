موعد رمي الجمرات والمقصود بيوم النفر

بدأ الحجاج برمي الجمرات صباح اليوم الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تعد من واجبات الحج، وزادت معدلات البحث عن رمي الجمرات منذ فجر اليوم لمعرفة قصتها وعدد الحصوات المفروضة وأين تذهب تلك الحصوات بعد انتهاء موسم الحج.

موعد رمي الجمرات

وأوضحت دار الإفتاء المصرية موعد رمي الجمرات، مشيرة إلى أن كثير مِن العلماء أجازوا الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" رواه أبو داود.

أما في أيام التشريق: فمن العلماء من قال إن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال يوم النفر، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق (بدءًا من منتصف الليل).

يذكر أن يوم النفر الأول يطلق على ثاني أيام التشريق، وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كما يطلق عليه يوم النفير الأول، وقد أطلق عليه هذه التسمية؛ لأنه يجوز للحاج أن يتعجل -إذا أراد- وينفر من منى خلال هذا اليوم.

عدد وحجم الجمرات

وعن عدد وحجم الجمرات أشارت الدار أنها تبلغ سبع حصيات؛ كل واحدة منها في حجم حبة الفول، وللحاج أن يجمعها من أي مكان سواء من المزدلفة أو من غيرها، وله أن يجمع جميع حصيات الرمي في الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة: سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر، وإحدى وعشرون للجمرات الثلاث في ثاني أيام العيد، ومثلها في ثالث أيامه، ومن بقي بمِنًى إلى رابع أيام العيد فعليه رمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما فعل في اليومين الثاني والثالث.