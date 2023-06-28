محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والمحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم. تناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة والصبر، حيث تأتي الأعياد بعد طاعات، كما أكدت الخطبة على نشر روح التسامح والعفو والتواصل بين جميع طوائف الشعب، وتنمية روح الإيثار والعمل على تلبية احتياجات الفقراء وغير القادرين.

محافظ الفيوم يقدم التهنئة للأهالي عقب صلاة عيد الأضحى

عقب ذلك، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالي الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً حرصه على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان الآلاف من المصلين بقرى ومراكز محافظة الفيوم قد أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالمساجد المنتشرة فى مختلف المراكز والقرى. وشهدت المساجد حضورا كثيفا لآداء الصلاة وابتهاجا بالعيد، مع الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات الإحترازية خلال آداء الصلاة، تنفيذا لقرارات وزارة الأوقاف بشأن ضوابط أداء صلاة العيد وحفاظا على سلامة المصلين.

وكانت مديرية الأوقاف بالفيوم قد حددت المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لآداء صلاة العيد بمدينة الفيوم ومدن المراكز والقرى، مع الإلتزام بتطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة زوار بيوت الله. وقامت مديرية الأوقاف بالفيوم بتشكيل لجان من إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى لمتابعة آداء صلاة العيد في المساجد والتأكد من إلتزام المصلين بالضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز.

وكانت مديرية الأوقاف بالفيوم قد قامت بتخصيص عدد 1523 ساحةً ومسجداً لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بواقع عدد 1439 مسجداً، وعدد 84 ساحةً بقرى ومراكز المحافظة.