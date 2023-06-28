رئيس مركز اطسا بالفيوم يؤدي صلاة العيد بساحة مسجد التحرير

أدى المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، صلاة عيد الاضحى المبارك لعام 1444 هـ، بساحة ميدان مدينة اطسا.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الماوي نائب رئيس المركز والمحاسب محسن عبدالباقى سكرتير عام المركز ، والشيخ احمد عيد إمام مسجد التحرير باطسا وفضيلة الشيخ اسامه جمعه امام الساحة مفتش أوقاف اطسا غرب والشيخ محمود زيدان إمام مسجد التقوى باطسا ، وحشد من القيادات الشعبية والتنفيذية وجمع غفير من مواطنين مركز ومدينة اطسا.

“الامتثال لأوامر الله” عنوان خطبة عيد الأضحى بالفيوم

تناولت خطبة العيد أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء ومشروعية الأضحية وما جاء فيهما من قيم الطاعة والصبر، وكيف نتخذ من تلك القيم وهذه الأخلاقيات العبرة والمثل على المستويين الأسرى والمجتمعي، والنظر إلى الحكمة من الأعياد في الإسلام، كما تم التأكيد على نشر روح التسامح والتواصل بين جميع طوائف الشعب والعمل على ترسيخ فكرة المشاركة والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد ،و أهمية وفضل صلة الرحم وان صلة الرحم من شيم الكرام اقتداءً برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم .

وعقب خطبة العيد قام رئيس مركز ومدينة اطسا بنقل تهنئة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لشعب اطسا الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك، كما أكد على حرصه الشديد مشاركة أهل اطسا فرحتهم، داعيا الله أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار .

وكان الآلاف من المصلين بقرى ومراكز محافظة الفيوم قد أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالمساجد المنتشرة فى مختلف المراكز والقرى.

وشهدت المساجد حضورا كثيفا لآداء الصلاة وابتهاجا بالعيد، مع الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات الإحترازية خلال آداء الصلاة، تنفيذا لقرارات وزارة الأوقاف بشأن ضوابط أداء صلاة العيد وحفاظا على سلامة المصلين.

وكانت مديرية الأوقاف بالفيوم قد حددت المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لآداء صلاة العيد بمدينة الفيوم ومدن المراكز والقرى، مع الإلتزام بتطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة زوار بيوت الله. وقامت مديرية الأوقاف بالفيوم بتشكيل لجان من إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى لمتابعة آداء صلاة العيد بالمساجد والتأكد من إلتزام المصلين بالضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز.