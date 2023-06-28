محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد "الشرطة" بناصر

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء أحمد عبدالمعطي رئيس فرع الأمن الوطني بسوهاج.

رافق المحافظ خلال تأدية الصلاة أيضا كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، والمستشار مصطفى إسماعيل المستشار القانوني للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأهالي مدينة سوهاج.

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ محمد عطا إمام المسجد، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة، والتسامح، والسلام، التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع .

وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.