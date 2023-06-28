مراكز الشباب بالمحافظات تستقبل المواطنين لاداء صلاة عيد الأضحى

توافد مئات الآلاف من المصلين من مختلف القرى والمدن والنجوع على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب بكافة محافظات مصر، لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك والتي اعدتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الأوقاف لإقامة شعائر صلاة العيد.

حيث تم تجهيز الساحات والملاعب منذ أمس من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين الشباب من أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية ، كما وزعت الهدايا والحلوى على الأطفال احتفالا بالعيد، وذلك فى إطار مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» والتي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بعد نجاحها الكبير فى العامين السابقين والتى تدخل عامها الثالث على التوالي.

صبحي: مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب

أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد ، كما أوضح ان دور مراكز الشباب التنويرية الجاذبة للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والاعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري.

كما ترفع كافة المديريات درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الاضحى المبارك، من خلال غرف العمليات لمتابعة سير فاعليات الاحتفال بعيد الاضحى المبارك بكافة مراكز الشباب بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة.