الأربعاء 28 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصلون يلتقطون صورًا تذكارية ويوزعون الحلوى عقب صلاة العيد بفيصل

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

انتهى مئات الأسر من تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك بمنطقة فيصل، وسط فرحة عمت وجوه الشباب والأطفال.

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أهالي المقطم يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد الحافظ وسط مظاهر البهجة.. صور

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توزيع الحلوى على الأطفال عقب صلاة عيد الأضحى بالفيوم

وعقب الانتهاء من الصلاة تبادل الأهل والأصدقاء التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، فيما قام كبار السن بتوزيع الحلوى الملونة على الأطفال والمارة والتقاط الصور التذكارية عقب انتهاء صلاة العيد.

وفي تمام الساعة السادسة واثنين وعشرون دقيقة، أدى المواطنون صلاة العيد وفق الموعد المحدد بمحافظة الجيزة.

ويعد أول يوم عيد الأضحى المبارك اليوم الثاني من الإجازة التي قررها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء والتي بدأت أمس الثلاثاء وقفة عرفة وتنتهي يوم الاثنين المقبل الموافق الثالث من شهر يوليو لعام ٢٠٣٣.

 

وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

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