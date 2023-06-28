آلاف يؤدون صلاة العيد في بالاسماعيلية

أدى آلاف من المواطنين بالإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك وسط حالة من البهجة والفرحة .

وتناولت خطبة صلاة العيد الحديث عن فضل ايام النحر والتشريق وتعظيم شعائر الإسلام .

وانتشرت مظاهر الاحتفال بالعيد في حدائق الملاحة بمنطقة نمرة 6 .وفي محيط الساحات فيما بدأت مظاهر نحر الاضاحي في نقاط الذبيح التي حددتها مديرية الطب البيطري.

وخصصت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، 77ساحة على مستوى المحافظة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك تحت اشراف المديرية لتغطية القرى والمدن بالمراكز الثمانية بالمحافظة .

وقال فضيلة الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، في تصريحات صحفية اليوم إنه تم زيادة أعداد ساحات الصلاة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لأداء الصلاة وتوفير السيولة للمصلين .وتخصيص 14 ساحة بقرى مركز ابوصوير فيما تم تخصيص 17 ساحة لتغطية قرى مركز التل الكبير كما تم تخصيص 15 ساحة لقرى القصاصين .و9 ساحات لقرى فايد و6 ساحات بمركز القنطرة غرب و6 ساحات بمركز القنطرة شرق.و9 ساحات بمركز الاسماعيليه.

واضاف أن كل ساحة من الساحات سيكون مخصص لها إمام أساسي وآخر احتياطي ، وذلك حرصاً على ان تكون كل الساحات تحت سيطرة واشراف وزارة الأوقاف، لافتاً الى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة الصلاة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وإخبارها بأي مستجدات على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة إداريًّا وقانونيًّا تجاه أي مخالفة أو تجاوز، وعدم إقامة الصلاة إلا في الأماكن التي تحددها مديرية الأوقاف من الساحات.