توزيع الحلوى على الأطفال عقب صلاة عيد الأضحى بالفيوم

اعتاد أهالي محافظة الفيوم مع فرحة صلاة العيد ولقاء الاصدقاء، على توزيع الحلوى على جميع الأطفال بعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى.

ويأتي هذا المشهد عقب صلاة العيد من كل عام لإضفاء روح الفرحه والالفة والمحبة بين الناس، بالإضافة إلى تشجيع الأطفال على الذهاب إلى المساجد وأداء الصلوات.

وكان الآلاف من المصلين بقرى ومراكز محافظة الفيوم قد أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالمساجد المنتشرة فى مختلف المراكز والقرى.

حضور كثيف لأداء صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد في الفيوم

وشهدت المساجد حضورا كثيفا لأداء الصلاة وابتهاجا بالعيد، مع الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات الإحترازية خلال أداء الصلاة، تنفيذا لقرارات وزارة الأوقاف بشأن ضوابط أداء صلاة العيد وحفاظا على سلامة المصلين. وكانت مديرية الأوقاف بالفيوم قد حددت المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة العيد بمدينة الفيوم ومدن المراكز والقرى، مع الإلتزام بتطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة زوار بيوت الله.

وقامت مديرية الأوقاف بالفيوم بتشكيل لجان من إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى لمتابعة آداء صلاة العيد بالمساجد والتأكد من إلتزام المصلين بالضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز. وقال سلامه السيد أحد المصلين أننا ملتزمون بالصلاة داخل المساجد حرصا على سلامة الجميع وللتعاون مع الدولة فى تنفيذ القرارات، مؤكدا على الإلتزام بالإجراءات والقرارات الصادرة، وأنه لافرق بين ساحة ومسجد وكلها تشهد تجمع المصلين لأداء صلاة العيد. وكانت مديرية الأوقاف قد قررت فتح كافة المساجد لأداء صلاة العيد حتى يتم تخفيف الضغط والزحام على المساجد الكبرى، والتي من المتوقع أن تشهد حضور أعداد كبيرة لأداء الصلاة، وتكليف خطيب أساسي لأداء خطبة وصلاة العيد، وخطيب آخر إحتياطي حال تخلف الخطيب الأساسي عن الحضور لأي ظرف خارج عن الإرادة.

وكانت المحافظة قد جهزت خطة متكاملة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وتكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، وتجهيز الساحات والمساجد المخصصة لاداء صلاة عيد الأضحى المبارك أمام المصلين، بالإضافة إلى تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد، موجها بالمتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات المنظمة لذلك، وتكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد.

وفي هذا الشأن أوضح ممثل مديرية الأوقاف بالفيوم عن أنه تم تخصيص عدد 1523 ساحةً ومسجداً لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بواقع عدد 1439 مسجداً، وعدد 84 ساحةً بقرى ومراكز المحافظة.