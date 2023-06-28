مساجد الإسكندرية تتزين لصلاة عيد الاضحى واحتفالات المواطنين

تزينت مساجد محافظة الاسكندرية لاستقبال المصلين لاداء صلاة عيد الاضحى المبارك داخل وخارج المساجد وتوافقد المئات من المواطنين مصطحبين اطفالهم لاداء صلاة العيد وعقب انتهاء الصلاة احتفل مواطنو الإسكندرية ، برفع البالونات الملونة بساحة مسجد أبو العباس فى منطقة بحرى وسط المحافظة وسط وجود مسؤولي وتنفيذى أحياء المحافظة.

وكانت قد شهدت ساحات مسجد المرسي أبو العباس، إقبال كبير من قبل المصلين لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع.

كما تزينت ساحة المسجد بالأنوار والزينة ابتهاجا بفرحة عيد الأضحى المبارك، وسط تواجد مسؤولي محافظة الإسكندرية وحى الجمرك ونواب البرلمان، كما خصصت مديرية الأوقاف ساحة لمصلى السيدات لتأدية صلاة العيد برفقة أبنائهم الاطفال.

كما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المسجد لتأمين دخول المصلين لساحة المسجد، والدفع بسيارات التأمين، وسط ترقب من المواطنين لموعد الصلاة المحدد لها،

كما شهد دت ساحة مسجد القائد ابراهيم اسهر الساحات بمحافظة الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل اقبال المئات من المواطنين لاداء صلاة العيد وسط تأمينات لاسهيل حركة المصلين فى ساحة المسجد والشوارع الجانبية.

شهد شارع مسجد شرق المدينة وكنيسة القديسين بسيدي بشر، تزيين الشارع بالأنوار والفراشه استعدادا لأداء صلاة العيد، وذلك بطول الشارع وعلى جانبيه وأمام الكنيسة في تلاحم واضح واحتفال بعيد الأضحى المبارك وتهنئة شركاء الوطن لإخوانهم بالعيد

كما قام مسجد الحديد والصلب، أحد أكبر مساجد العجمي بتعليق الأنوار، وغلق طريق الإسكندرية مطروح لتجهيز الساحة للصلاة ومن المتوقع توافد الآلاف للصلاة بالمسجد وبالطريق المؤدي إليه،

كانت قد أعلنت مديرية أمن الإسكندرية أنه تقام الصلاة بـ561 ساحة خلاء، وأكثر من 5 آلاف مسجد وجامع وزاوية، موزعين على مستوى الاسكندرية جاءت ضوابط اقامة صلاة العيد، لتشمل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية، لمتابعة الطقوس الصباحية للصلاة والخطبة، وفتح جميع مصليات النساء بالمساجد التى ستقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال وإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل لاستقبال المصلين.