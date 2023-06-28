العيد فرحة .. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى فى مساجد الدقهلية

العيد فرحة.. حرص الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية، على أداء صلاة العيد، في المساجد التي تم تخصيصها من قبل المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف..

العيد فرحة.. وشهدت المساجد توافد المصلين وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وأدوا صلاة العيد، ثم توجه عددا كبيرا منهم الحدائق المفتوحة والأندية الشاطئية من أجل الاستمتاع بها في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

العيد فرحة.. ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، بالتنسيق مع رؤساء المدن لتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات الملحقة بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وضع خطة استعداداً لعيد الأضحى المبارك

وأكد الشيخ الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم وضع خطة استعداداً لعيد الأضحى المبارك ، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة و الأئمة المشهود لهم بالاعتدال، والتنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات المعنية

كما وجه محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق( المياه - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة برئاسة مناسبة على مدار 24 ساعه سرعه التجاوب الفوري مع أية أعطال أو أحداث طارئه واتخاذ إجراءات حلها فورا ،كما أكد المحافظ على رفع درجة الإستعداد القصوى بمصيف جمصه السياحى وتضافر جهود كافة قطاعات الخدمات والمرافق وخاصة الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحى وتعظيم العمل فى رفع القمامة أولا بأول وتكثيف أعمال النظافة ورش الناموس وتوافر خدمات الإسعاف على الشواطئ وتوفير المنقذين وانضباط أعمال أبراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع أية أحداث فورا بتنسيق وتعاون تام من الوحدة المحلية لمدينة جمصه لتوفير جميع الخدمات لرواد المصيف خلال فترة العيد، وأكد " مختار" أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها على الغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن أيه طوارئ والتجاوب معها فورا٠