قطار المشاعر يواصل نقل الحجاج إلى مزدلفة.. فيديو

يواصل قطار المشاعر المقدسة، نقل الحجاج إلى مزدلفة، بعد الوقوف على جبل عرفات الركن الأعظم في الحج.

يعتبر قطار المشاعر المقدسة وسيلة نقل مهمة لمئات الآلاف من الحجاج في المملكة العربية السعودية، إذ يسهل ويسرع عملية التنقل بين المشاعر المقدسة ويساهم في توفير وقت الحجاج لأداء مختلف المناسك بكل يسر وسهولة.

ويتميز القطار بكونه وسيلة نقل صديقة للبيئة، حيث يعمل بالطاقة الكهربائية، ما يجعل مستوى انبعاثاته الكربونية صفريًا، وبالتالي يسهم في الحفاظ على البيئة في منطقة المشاعر المقدسة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

ويسهم وجود القطار في تخفيف الازدحامات المرورية بشكل كبير، حيث يتم إزاحة ما يقارب 50 ألف حافلة ركاب من الطرق خلال موسم الحج، وبالتالي يساهم في تحسين حركة النقل في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم القطار في الحفاظ على الصحة العامة للحجاج، حيث يتوفر داخله على مرافق صحية وأماكن للصلاة والراحة، ويتم الاهتمام بنظافته بشكل دوري، مما يساعد على الحد من انتشار الأمراض في المنطقة.

وبهذه الطريقة، يعد قطار المشاعر المقدسة وسيلة نقل مهمة وصديقة للبيئة، تساهم في تسهيل تنقل الحجاج وتحسين جودة الحياة في المنطقة المقدسة، وتلعب دورًا مهمًا في حفظ الصحة العامة والبيئة.

الحجاج يبيتون في مزدلفة

ويبيت ضيوف الرحمن هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

وبلغ إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ نحو 1845045 حاجًّا، منهم (1660915) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184130 حاجًّا من مواطنين ومقيمين.