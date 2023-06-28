الجيش السوداني يعلن وقف إطلاق النار في أول أيام العيد.. فيديو

أعلن الجيش السوداني، وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع وقف إطلاق النار من جانب واحد أيضًا.

وقال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب.

وطالب الشباب بالانضمام إلى الجيش، موضحًا: “كل من يستطيع حمل السلاح عليه التوجه لأقرب وحدة عسكرية لمواجهة التمرد”.

وأشار إلى أت المتمردون في قوات الدعم السريع ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين، مضيفًا أن حجم المؤامرة يتطلب من الجميع الاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا.

الإفراج عن 100 أسير من الجيش السوداني ووقف إطلاق النار

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان الإفراج عن 100 أسير من الجيش السوداني، "بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومراعاة للجوانب الإنسانية"، فيما ذكرت تقارير إعلامية، أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو أعلن عن وقف إطلاق نار من جانب واحد في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء قبل بدء عيد الأضحى.

يأتي ذلك بعد إعلان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، هدنة ووقف إطلاق النار "من جانب واحد" في السودان لمدة يومين.

وقال حميدتي في رسالة مسجلة، ليل الإثنين، إن الهدنة تشمل يومي وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء).