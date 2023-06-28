عاجل
الجزارة لومة تغير صورة المرأة النمطية وتنتظر عريس شهم .. فيديو
الأربعاء 28 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طريقة عمل بسكويت بالكاسترد.. حضريها في 5 دقائق

بسكويت بالكاسترد
بسكويت بالكاسترد

بسكويت بالكاسترد من الحلويات الشهيه التي تحتوي على شرائح البسكويت مع الكاسترد اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

 

طريقة عمل بسكويت بالكاسترد

المقادير

- بودرة الكاسترد الجاهزة : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : 2 كوب (سائل)

- سكر : نصف كوب

- بسكويت الشاي السادة : 2 باكيت

- النشاء : ملعقة صغيرة

 

txt

اصنعي لأطفالك بسكويت لذيذ بأسهل طريقة

طريقة التحضير

ضعي الحليب والسكر في قدر على النار، وحركي جيداً باستخدام مضرب يدوي حتى يغلي الخليط ويذوب السكر.

أضيفي النشا وحركي باستمرار حتى يتماسك الخليط.

أضيفي بودرة الكاسترد فوق الخليط، واتركي الكاسترد يغلي حتى يتماسك على نار هادئة.

وزعي نصف كمية البسكويت في قاع كاسات التقديم.

txt

أسهل طريقة لعمل بسكويت رول في المنزل

اسكبي الكاسترد فوق البسكويت في الكاسات.

وزعي البسكويت المتبقي على الوجه، واتركي الكاسات جانباً حتى يبرد الكاسترد، ثم ضعيها في الثلاجة لحوالي نصف ساعة وقدميها باردة.

مواد متعلقة

اصنعي لأطفالك بسكويت لذيذ بأسهل طريقة

أسهل طريقة لعمل بسكويت رول في المنزل

عيد الفطر حلويات وتقاليد الدول العربية| فيديو

حلويات العيد| وفري فلوسك وحضري شكلمة بدون دقيق

حلويات العيد| طريقة عمل غريبة ناعمة في المنزل

حلويات العيد..اصنعي معمول التمر بأسهل طريقة

حلويات رمضان.. طريقة عمل كرات التمر بالشوكولاتة

حلويات رمضانية| حضري مهلبية بالنوتيلا وتمتعي بمذاق رائع
الجريدة الورقية