إنذار بوجود قنبلة يثير الرعب في محطة قطارات برشلونة.. فيديو

أعلنت الشرطة الإسبانية، إعادة فتح محطة القطارات والمترو في ساحة كاتالونيا المركزية في برشلونة، بعد تقارير عن وجود جسم مشبوه هناك تبين أنها كانت إنذارًا كاذبًا، وذلك بعد إخلاء المحطة نفسها بسبب تهديد كاذب بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة في برشلونة، إن تقرر من قبل وحدة تفكيك المتفجرات التي استخدمت روبوتًا خاصًا لمثل هذه المواقف أنه كان إنذارًا كاذبًا، وسيجري استعادة الحالة الطبيعية تدريجيًا للمنطقة.

حارس بمحطة قطارات برشلونة سمع صوتًا متقطعًا في سلة النفايات:

وأوضح متحدث باسم الشرطة الكاتالونية، أن حارس أمن سمع صوتًا متقطعًا في سلة ورأى أسلاك تخرج منها، مما دفع إلى إغلاق محطة قطارات برشلونة في فترة ما بعد الظهر.

ويوم الإثنين، أغلقت الشرطة، محطة برشلونة نحو الساعة 5 مساءً بعد تلقيهم إنذارًا بأن قطارًا قادمًا يحمل قنبلة، وبعد تفتيش القطار من قبل الضباط، توصلوا إلى أنه لا يوجد خطر وسمحوا باستئناف الخدمات.