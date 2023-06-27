الفرنسي رابيو مستمر مع اليوفي حتى 2024

جدّد لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي حتى العام 2024.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن رابيو سيتقاضى راتبا صافياً قدره" 7" ملايين يورو الموسم المقبل، بعدما قرر البقاء في تورينو عقب تقديم أفضل مواسمه منذ وصوله إلى إيطاليا قادماً من باريس سان جيرمان في العام 2019.

كان اللاعب البالغ 28 عاماً إحدى النقاط المضيئة القليلة ليوفنتوس في موسم متذبذب انتهى من دون ألقاب محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وسجل الفرنسي 11 هدفاً ليوفنتوس في مختلف المسابقات، وهو أفضل أرقام الفرنسي، إلى جانب 6 تمريرات حاسمة، كما كان عنصراً أساسياً في مشوار فرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022 الذي خسره "الديوك" أمام أرجنتين ليونيل ميسي.