مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في الوادى الجديد

لقى شخص مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم الثلاثاء، داخل مغسلة بحي السبط بمدينة الخارجة في الوادى الجديد .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصى، تبين وفاة أحمد علاء فتحي، 20 سنة، صعقا بالتيار الكهربي في ، وجرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى وقع حادث تصادم سيارة ملاكي، اليوم الثلاثاء، على طريق بلبيس اتجاه السلام في محافظة الشرقية، وهو ما أسفر عن وفاة شخص.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد استقبال مستشفى الخانكة "م أ"، 29 سنة، يقيم بالخانكة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تبين وفاته إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق بلبيس اتجاه السلام أمام شركة للصناعات الكيماوية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.