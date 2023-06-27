علي جمعة يبكي على الهواء أثناء الحديث عن حجة الوداع.. فيديو

دخل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، في نوبة بكاء أثناء حديثه عن حجة الوداع، ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال إن الرسول حج مرة واحدة، بينما اعتمر 4 مرات، مضيفًا أنه قال فى خطبته للمسلمين: "لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا"، وهذه الكلمة لخصت الإسلام، ويقال إنه لما نزلت سورة النصر، ففهمها الصحابة إنها تنعى رسول الله وتهيئه للقاء ربه".

وتابع: "خطبة الوداع لخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مفاتيح الأم، وكان الناس يأتون إليه ويسألونه: لقد تشعب بنا الإسلام فقل لي في الإسلام أمر لا أسأل أحد بعده، فقال: قل أمنت بالله ثم استقم".

معلومات عن حجة الوداع

تعد حجة الوداع أحد أهم الأحداث التاريخية في الإسلام، وكانت آخر حجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعام واحد. وقد جمعت هذه الحجة ما بين العديد من الأحداث والخطب والتوجيهات التي أضفت بصمتها على تاريخ الإسلام والمسلمين.

وحضر أكثر من مائة ألف مسلم من مختلف أنحاء الجزيرة العربية الحجة الوداع، وكانت مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه بعض النصائح والتوجيهات التي كانت تهدف لتعزيز الرسالة الإسلامية وتوحيد المسلمين، وتذكيرهم بواجباتهم وحقوقهم.

ومن أهم الخطب التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، خطبة الوداع التي تضمنت بعض النصائح الهامة والتوجيهات العظيمة والتي لا تزال مفيدة للمسلمين حتى اليوم، ومنها:

الحث على التوحيد وترك الشرك والانتماء للأمة الواحدة.

التأكيد على أن الحياة والأموال والأعراض محرمة على المسلمين بالمثل، وأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام على بعضهم البعض.

التأكيد على أن النساء لهن حقوق متساوية مع الرجال في الإسلام، وأن على المسلمين التعامل معهن بالإنصاف والإحسان.

التأكيد على أن العنف والقتل والسرقة والظلم أمور محرمة في الإسلام، وأن الحياة الإنسانية والأمن والأمان هي من القيم الأساسية في الإسلام.

التأكيد على أن الدين الإسلامي يعتبر أن الحياة والعقل والدين والأمانة والنسل من الأشياء التي يجب على المسلمين الحفاظ عليها، وأنه عليهم العمل بجد لتحقيق النجاح في هذه الأمور.