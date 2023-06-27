انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى
هنئت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك.
انتصار السيسي تهنئ المصريين
وكتبت قرينة الرئيس السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى بموقع "فيس بوك"، :"كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل المولى عز وجل أن يجعله عيد يمن وبركة وتآخي وتراحم".
وقامت بالدعاء للشعب المصري، كاتبة: "أسأل المولى عز وجل أن يجعل مصر وشعبها في أمن وأمان إلى يوم الدين.كل عام وأنتم بخير".