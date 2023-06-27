موعد مواجهة كأس السوبر الافريقي بالسعودية

تستضيف المملكه العربيه السعوديه مواجهه كاس السوبر الافريقي بين الاهلي المصري واتحاد العاصمه الجزائري احد ايام 11 او 12 او 13 من شهر اغسطس المقبل على ملعب الجوهره المشعه في مدينه الملك عبد الله الرياضيه بالعاصمه السعوديه الرياض.



وتعد السعوديه هي الدوله الاوفر حظا في استضافه مواجهه السوبر خاصه بعد تاكيد الاتحاد الدوري لكره القدم فيفا اقامه النسخه المقبله من مونديال كاس العالم للانديه بمدينه جده خلال شهر ديسمبر المقبل بمشاركه الاهلي.

ويخوض الاهلي مواجهه كاس السوبر الافريقي المقبله بوصفه بطلا للنسخه الاخيره من مسابقه دوري ابطال افريقيا والتي توج بها على حساب الوداد المغربي بعد الفوز في القاهره على ملعب استاد القاهره الدولي بثنائيه مقابل هدف ثم التعادل الايجابي في الدار البيضاء بهدف لكل فريق عبر راسيه المدافع محمد عبد المنعم في الدقيقه 77 من اللقاء.

بينما يخوض الفريق الجزائري المواجهه باعتباره بطل النسخه الاخيره من مسابقه الكونفدراليه الافريقيه.

الدوري المحلي ..

وعلى صعيد مسابقة الدوري الممتاز يستعد الفريق الاول بالاهلي لملاقاه نظيره البنك الاهلي على ملعب استاد القاهره الدولي في تمام التفاعل النصف من مساء بعد غد الخميس الاحساء المنافسات الجوله 32 من بطوله الدوري الممتازه التي يعتلي الاحمر صدرتها برصيد 65 نقطه ليقترب من حصد اللقب المحلي بعد غيابه عن خزائنه لموسمين شهدان تتويج الزمالك باللقب.