نقل 300 ألف حاج من منى إلى مشعر عرفات.. قبل الموعد بساعة

كشف المتحدث الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية صالح الزويد، عملية نقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، منوهًا بأن تمت عملية تصعيد الحجاج إلى عرفات بوقت قياسي وقبل الوقت المحدد لها بـ60 دقيقة، بشكل سريع وسهل على الحجاج.

نقل الحجاج من مشعر عرفات إلى منى عبر قطار المشاعر:

وأوضح متحدث النقل، أنه تم نقل 300 ألف حاج من مشعر عرفات إلى منى عبر قطار المشاعر قبل الموعد المحدد بساعة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوقوف على إجراءات موسم الحج.

ونشرت فضائية “الإخبارية”، مقطع فيديو للمتحدث باسم الهيئة العامة للنقل بالسعودية، وهو يتحدث عن مستجدات موسم الحج.

فيديو | متحدث النقل صالح الزويد: بوقت قياسي.. نقل 300 ألف حاج من مشعر عرفات إلى منى عبر قطار المشاعر قبل الموعد المحدد بساعة#يوم_عرفة⁩

⁧#بسلام_آمنين⁩#الإخبارية pic.twitter.com/0oJuc5QKey — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023

وكانت قافلة تابعة لوزارة الصحة السعودية، نقلت الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة؛ ليتمكنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلامة، وانطلقت هذه القافلة فجر اليوم والتي تقل حجاجًا من مختلف الجنسيات.

نقل الحجاج إلى مكة المكرمة:

وتنقل هذه القافلة المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة؛ لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة، وتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات؛ لتمكينهم من استكمال الخطة العلاجية لهم، وأداء مناسك الحج لهذا العام 144هـ.

وتضم قافلة "الصحة"، أسطولًا متكاملًا مكونًا من "16" سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع تواجد فريق طبي متخصص مكون من 83 ممارسًا متخصصًا "أطباء وتمريض ومسعفين".

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 287 حالة إصابة بالإجهاد الحراري لعدد من الحجاج خلال مناسك الحج، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وجاء ذلك وفقًا لخبر عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل.

الصحة السعودية تعلن أعداد حالات الإصابة بالإجهاد الحراري بين حجاج بيت الله:

ارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية، يمثل تحدي أمام الحجاج والمعتمرين في موسم الحج، ولذلك خرجت الكثير من التحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس، من قبل وزارة الصحة السعودية، والتي أكدت ضرورة التواجد أسفل المظلات الذاتية، والتأخر في الطواف حتى تنخفض حدة درجات الحرارة.

الصحة السعودية تنصح الحجاج في موسم الحج لتجنب أشعة الشمس:

ووجه متحدث وزارة الصحة السعودية، عددًا من الرسائل لحماية الحجاج من الشمس، وضربات الشمس التي تمثل خطرًا على الكثير من الحجاج خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة، قائلًا: لجميع الحجاج ارتفاع درجة حرارة الشمس أو التعرض لها بشكل مباشر من أخطر المهددات على الصحة، لسلامتكم دائمًا استخدموا المظلة الذاتية "الشمسية"، والابتعاد عن أشعة الشمس والمناطق التي ترتفع بها درجات الحرارة.