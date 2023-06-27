ولي عهد السعودية يتفقد التسهيلات المقدمة للحجاج في مني

يشرف ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وذلك بعد وصوله إلى منى، وفقًا لـ(واس) السعودية.

ولي العهد السعودي يصل مِنى للإشراف على راحة الحجاج

وكشفت الحج والعمرة السعودية، عن نجاح اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم منذ الساعة الـ 10 صباحًا.

واستقر ضيوف الرحمن بمشعر عرفات لأداء أركان الحج الأعظم، الدقائق الأخيرة قبل النفرة من عرفة إلى مزدلفة بصوت المذيع حسين نجار.



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ويعد أفضل الأعمال يوم التروية للحاج هو الإحرام في وقت الضحي، بعد الاغتسال والتطيب، ثم الانطلاق إلى منى والصلاة فيها الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الصلاة الرباعية، لكن من دون جمع، كما يسن للحاج المبيت في منى.



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نصائح وزارة الحج والعمرة للحجاج في مشعر عرفة في موسم الحج



نشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عددا من الوصايا المقرر اتبعها يوم عرفة سواء في قطار المشاعر المقدسة أو في استغلال الوقت بافضل يوم في العام، وبالنهاية في الوقوف بعرفات والتفويج إلى المزدلفة.

وأوصت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني الحجاج وهم في قطار المشاعر بالتالي:

إتباع إرشادات مسؤولي تشغيل القطار.

تتوفر المصاعد الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

الانتباه للفراغ بين الرصيف وعربة القطار، ولا تحاول الصعود للقطار في حال امتلاء العربة.

الحفاظ على إسوارة ركوب القطار، فهي الوسيلة الوحيدة لاستخدام القطار.

نصائح للحجاج في استغلال الوقت بالدعاء