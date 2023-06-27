"الألقاب" وراء إصرار هاري كين على الرحيل عن توتنهام

يواصل هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، الضغط على إدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد الدولي الإنجليزي مع توتنهام مع نهاية الموسم المقبل 2023/2024، ويرفض اللاعب تجديد تعاقده مع السبيرز، مما يجعل النادي مجبر على بيعه خوفًا من رحيله الصيف المقبل مجانًا.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن بايرن ميونخ تقدم بعرض لتوتنهام من أجل التعاقد مع هاري كين خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت التقارير أن إدارة السبيرز رفضت العرض المقدم من البفاري، حيث رأت بإن المقابل المادي ضعيف للغاية.

وعرض بايرن ميونخ الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي مقابل 60 مليون جينه إسترليني، لكن توتنهام طلب الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني.

وكان ريال مدريد ومانشستر يونايتد قد أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع هاري كين خلال الفترة الماضية، لكن مغالاة توتنهام في بيع نجمه صاحب الـ 29 جعل الثنائي ينسحبون من سباق ضم اللاعب.

أسباب ضغط هاري كين للرحيل عن توتنهام

يبحث هاري كين الرحيل بأي طريقة عن فريق توتنهام الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد السنوات التي قضاها اللاعب داخل النادي دون الحصول على أي بطولات.

وجاء سبب ضغط اللاعب للرحيل عن توتنهام بسبب رغبته في التتويج بالألقاب خلال ما تبقي له من مواسم في مسيرته الكروية.

ويأمل الدولي الإنجليزي في موافقة توتنهام على انتقاله لبايرن ميونخ، بعدما اقتنع اللاعب بإن فريقه الحالي لن يستطيع التتويج بأي ألقاب حال استمر الوضع كما هو عليه الاَن.

في سياق متصل، توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع هاري كين للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطالب المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، إدارة ناديه بضرورة اتمام التعاقد مع هاري كين لتدعيم مركز الهجوم للفريق خلال الموسم الجديد.

ويحاول النادي البفاري تقديم عرض أخر خلال الساعات المقبلة بمقابل مادي أعلى من أجل اقناع مسؤولي توتنهام بالموافقة على بيع اللاعب.

وعاني بايرن ميونخ خلال الموسم الماضي على صعيد الدوري الإلماني ودوري أبطال أوروبا، حيث خرج من الشامبيونزليج من دور ربع النهائي، وتوج بلقب البونديسليجا في المباراة الأخيرة من المسابقة .