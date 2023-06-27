قفزة هائلة في عدد حجاج بيت الله الحرام.. فيديو

أعلن توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، العدد الإجمالي لحجاج بيت الله الحرام.

وقال إن عدد ضيوف الرحمن بلغ 1,845,045 وصلوا من أكثر من 150 دولة مختلفة حول العالم أدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.

حجاج العام الماضي

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أعلنت العام الماضي 2022، أن إجمالي عدد حجاج 2022 بلغ 899 ألفا و353 حاجا، منهم 779 ألفا و919 حاجا من الخارج.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج 2022، أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 486 ألفا و458 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 412 ألفا و895 حاجة.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت (21.4%)، أما نسبة حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (53.8%)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (13.2%)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا (11.6%)، وفقا للهيئة.

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل 738,680 حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 35,210 حجاج عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 6,029 حاجًّا.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، الجمعة، نجاحها في تنظيم دخول حجاج بيت الله الحرام لمسجد نمرة في مشعر عرفات.

وذكرت الوزارة في بيان أن أروقة المسجد شهدت حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة، وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.