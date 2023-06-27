الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السيسي يهنيء الرئيس العراقي بعيد الأضحى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالتهنئة للرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 السيسي يهنئ محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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الرئيس السيسى يهنئ الرئيس السورى بشار الأسد بعيد الأضحى

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السيسي يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي

وجاء ذلك خلال اتصالًا هاتفيًا أجره الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية  العراق، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، في حين أعرب كل من الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقي، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من الرئيس، معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.
   
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وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنياً موفور الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.

 

ومن جانبه، أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للتهنئة الكريمة من الرئيس السيسي، معرباً عن خالص الأمنيات الطيبة لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

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