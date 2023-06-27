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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

حبس مروج لمخدر الاستروكس 4 أيام

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت نيابة السلام، بحبس متهم بترويج مخدر الاستروكس بدائرة قسم السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص في منطقة السلام، لترويجه مخدر الأستروكس، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.


وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة السلام، بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بترويج مخدر الاستروكس المخدر بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بحوزته على "كمية من مخدر الأستروكس، ومبلغ مالى، و سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويج مادة الأستروكس المخدر على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

الجريدة الورقية