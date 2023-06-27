شاب بالدقهلية يتخلص من حياته بالقاء نفسه في ترعة المنصورية

شهدت قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أحا محافظة الدقهلية حادثا مأساويا عندما اقدم شاب فى العقد الرابع من عمره على التخلص من حياته بالقاء نفسه في ترعة المنصورية أمام القرية و قد تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا.

تلقى مركز شرطة أجا بلاغا بالعثورعلى جثة شاب طافية على مياه ترعة المنصورية أمام قرية نوسا الغيط.

إنتقلت قوات الشرطه لمكان الواقعه وتبين مصرع شاب يدعي ذكى السيد 32 سنه مقيم قرية نوسا الغيط دائرة المركز وتم إنتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري .

وأكدت التحريات قيام الشاب بإلقاء نفسه فى ترعة المنصورية وبسؤال أسرته والمقربين أكدوا مروره بضائقه نفسيه