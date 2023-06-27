287 حالة إصابة بالإجهاد الحرارى بين حجاج بيت الله الحرام

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 287 حالة إصابة بالإجهاد الحراري لعدد من الحجاج خلال مناسك الحج، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وجاء ذلك وفقا لخبر عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل.

الصحة السعودية تعلن أعداد حالات الإصابة بالإجهاد الحراري بين حجاج بيت الله

ارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية، يمثل تحدي امام الحجاج والمعتمرين في موسم الحج، ولذلك خرجت الكثير من التحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس، من قبل وزارة الصحة السعودية، والتي أكدت على ضرورة التواجد أسفل المظلات الذاتية، والتأخر في الطواف حتى تنخفض حدة درجات الحرارة.

الصحة السعودية تنصح الحجاج في موسم الحج لتجنب أشعة الشمس

ووجه متحدث وزارة الصحة السعودية، عدد من الرسائل لحماية الحجاج من الشمس، وضربات الشمس التي تمثل خطر على العديد من الحجاج وبالأخص أصحاب الأمراض المزمنة، قائلًا: لجميع الحجاج ارتفاع درجة حرارة الشمس أو التعرض لها بشكل مباشر من أخطر المهددات على الصحة، لسلامتكم دائمًا استخدموا المظلة الذاتية "الشمسية"، والابتعاد عن أشعة الشمس والمناطق التي ترتفع بها درجات الحرارة.

وأوضح أنه ولابد من الحرص على شرب السوائل والإكثار منها بشكل متكرر وكافي.

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تقدم وزارة الصحة السعودية، عدد من الإشارات المهمة للحجاج تقلل من فرص انتشار الأمراض والأوبئة، بجانب حماية أصحاب المرض المزمن من أي خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى تقديم الإشارات والاحتياطات التي تحمي الحجاج من ضربات الشمس في موسم الحج.

يتوجه حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر المزدلفة لجمع الجمرات، ثم مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى لاستكمال مناسك الحج.

وقال المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن مشعر عرفات في مكة المكرمة سجل، اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، حيث بلغت 48 درجة مئوية في الظل، محذراً ضيوف الرحمن من التعرض المباشر للشمس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المركز حسين القحطاني "عرفات يسجل اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة حيث بلغت 48 ْم في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34 كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%)".