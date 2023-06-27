الصين تعلق مشروع قومي لجنوب السودان بسبب تعثرات المالية

ناشدت حكومة الصين، الحكومة جنوب السودان بضرورة الإسراع في سداد المتأخرات المالية، لبناء نظام إدارة الحركة الجوية في البلاد.

الصين تعلق مشروع الحركة الجوية بجنوب السودان

وكشفت مو جانقجون، المستشار الأقتصادي والتجاري في السفارة الصينية بجنوب السودان، خلال لقاءها في أحد اللقاءات التليفزيونية، عن تعلق مشروع بناء نظام إدارة الحركة الجوية، وفي انتظار حكومة جنوب السودان دفع المتأخرات عن الأعمال المنجزة قبل الأنتهاء من بناء مبني النظام.

وقال جانقجون، إننا في انتظار سداد متأخرات المالية، وقدمنا أقتراح لدولة للدفع في أقرب وقت ممكن، لأن هذا المشروع هام للغاية للجنوب السودان، لإنها مسؤولة عن إدارة المجال الجوي التي تعتبر سيطرتها مهمة جدا بالنسبة للدولة.

إدارة المجال الجوي

يعد مشروع المراقبة الجوين، عبارة عن قرض ميسر بقيمة 200مليون دولار أمريكي لجنوب السودان من خلال بنك التصدير والاستيراد الصيني.

المشروع بدأ في يونيو 2020 هو نتيجة لاتفاقية تعاون بين جنوب السودان والحكومة الصينية ويتضمن تدريب فنيين من جنوب السودان لإدارة المجال الجوي والحركة الجوية للبلاد بحلول نهاية عام 2023.

يتكون المشروع أيضا من إنشاء مركز جوبا ATMS، وبرج مراقبة الحركة الجوية الجديد ومبنى العمليات، ونظام المراقبة، ونظام الملاحة، ونظام الاتصالات، والهندسة المدنية وإقامة المرافق الداعمة اللازمة لمرافق الأرصاد الجوية.

وزير النقل بجنوب السودان

قال مدوت بيار، وزير النقل بجنوب السودان، إن الوزارة طلبت 40 مليون دولار أميركي لتسديد تكاليف استكمال المشروع الذي قال إن وزارة المالية تعمل على تسوية المتأخرات حتى يمكن استكمال المشروع بحلول نوفمبر المقبل.

وتابع: "نتوقع استلام أجهزة المراقبة الجوية رسميا في نوفمبر هذا العام، والمطلوب هو 40 مليون دولار أمريكي لحساب Expro حتى يقوم بنك الصين Exim بصرف الأموال لإكمال هذا المشروع، وأعتقد أن وزارة المالية ستقوم بدفع المتأخرات المستحقة".

منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، تخضع الحركة الجوية لجنوب السودان لسيطرة السودان، وقد أثر اندلاع الحرب في أبريل على رحلات جوية إلى جنوب السودان وتم تعليقها بسبب إغلاق المجال الجوي للسودان.

المصدر: راديو الجنوب