"دعاء وبكاء".. الحجاج يرفعون كفوفهم لله على جبل عرفات

يتوجه حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر المزدلفة لجمع الجمرات، ثم مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى لاستكمال مناسك الحج، والوقوف الآن على جبل عرفات والتوجه إلى الله بالدعاء.

يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر المزدلفة لجمع الجمرات استكمالًا لمناسك الحج

وفي هذا التوقيت من يوم عرفة يرفع الحجاج كفوفهم إلى الله من على جبل الرحمة في مشعر عرفات بالدعاء، ويستحب فيه الإكثار من الدعاء كما ورد في السنة النبوية، أن دعاء يوم عرفة مستجاب.

ونشرت فضائية "الإخبارية" السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل التغريدات "تويتر"، مقطع فيديو لأحد الحجاج في حالة من الدعاء والبكاء، ورفع حاج كفوفه لله من على جبل الرحمة في مشعر عرفات.

فيديو | "دعاء وبكاء"..



حاج يرفع كفوفه لله من على جبل الرحمة في مشعر عرفات



⁧#يوم_عرفة⁩

⁧#بسلام_آمنين⁩

⁧#الإخبارية⁩ pic.twitter.com/z4n5oEF56s — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023

وبدأ الحجاج مناسك الحج في مشعر منى ويستحب المبيت فيه اتباعًا لسنة نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، وسُمى بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه، وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى، إذ يصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا من دون جمع، وسمى يوم التروية بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم.

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ويعد أفضل الأعمال يوم التروية للحاج هو الإحرام في وقت الضحي، بعد الاغتسال والتطيب، ثم الانطلاق إلى منى والصلاة فيها الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الصلاة الرباعية، لكن من دون جمع، كما يسن للحاج المبيت في منى.

مشعر مني

نشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عددًا من الوصايا المقرر اتبعها يوم عرفة سواء في قطار المشاعر المقدسة أو في استغلال الوقت بأفضل يوم في العام، وبالنهاية في الوقوف بعرفات والتفويج إلى المزدلفة.

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وأوصت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني الحجاج وهم في قطار المشاعر بالآتى: