عرفات يسجل 48 درجة في الظل (شاهد)

لأول مرة منذ ثلاثة أعوام يجتمع على جبل عرفات أكثر من مليوني حاج، وذلك بعد أن أدت جائحة كورونا إلى تقليص أعداد الحجاج بسبب القيود الصحية التي فرضتها السلطات السعودية المختصة.

يُعتبر يوم عرفة هذا العام الأطول منذ 33 عامًا ، بمقدار 15 ساعة ولن يتكرر طول هذا اليوم إلا بعد 33 عام ، أي في عام 1477هـ وذلك بعد أن يبدأ موسم الحج دورته الجديدة ويحل في فصل الصيف من جديد.

وقال المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن مشعر عرفات في مكة المكرمة سجل، اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، حيث بلغت 48 درجة مئوية في الظل، محذراً ضيوف الرحمن من التعرض المباشر للشمس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المركز حسين القحطاني "عرفات يسجل اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة حيث بلغت 48 ْم في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34 كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%)".

كما أضاف "ننبه حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظا على سلامتهم وراحتهم".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، طالب في وقت سابق اليوم، ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، بالالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس باستخدام المظلات وتناول السوائل وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر.

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع شروق شمس اليوم التاسع من ذي الحجة ، في التدفق إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة بعد أن قضوا في مشعر منى يوم التروية، حيث شرف الله يوم عرفة بفضائل كثيرة.

ويعد يوم عرفة.. يوم شرّفه الله.. يوم عظّمه الله، حيث يباهى الله بأهل عرفة أهل السماء، إنّه يوم العتق من النيران، ويوم الطاعة والاجتهاد في العبادة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وقد سمي يوم عرفة بهذا الاسم، لأن الناس يتعارفون فيه، أو لأن الخلق يعترفون فيه بذنوبهم، وقيل إن عرفة سمي بذلك لأن آدم وحواء عندما هبطا من الجنة التقيا فيه فعرفها وعرفته.

درجة الحرارة بعرفة

الوقوف بجبل عرفات

ويعد الوقوف بجبل عرفات أحد أركان الحج الأساسية فمن لم يقف على جبل عرفات من الحجاج ولو مارًا عليه، فحجه باطل كما قالت الإفتاء، حيث أنه اليوم الذي أتم الله فيه دين الإسلام وأتم فيه النعمة، ومن فضائل يوم عرفة أن الدعاء فيه مستجاب ففي يوم عرفة قال رسول الله ﷺ: ما من يومٍ أكثر من أن يُعتق الله عز وجل فيه عبدًا من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة رواه مسلم.

ونظرًا لأهمية اليوم فهناك أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج، حيث أنَّه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى استحباب صيام يوم عرفة إِلاَّ لِلْحَاجِّ لِمَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ أخرجه مسلم، وفى الحديث: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ

ويوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله عز وجل: "لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ" [الحج:28] ومن أفضل أوقات الدعاء في هذا اليوم من بعد صلاة الظهر وحتى غروب شمس يوم عرفة

وقد وردت أحاديث متعددة تبين فضل يوم عرفة من بينها، أنه ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وفي توضيحها لمعنى الحديث كشفت دار الإفتاء أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.