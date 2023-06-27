نصائح صحية للتعامل مع أضاحي العيد

يهتم الكثيرمن أهالى الدقهلية بذبح أضحية العيد في المنزل وسط العائلة كنوع من الفرحة باحتفالات عيد الأضحى المبارك، لكن هناك مجموعة من النصائح يجب اتباعها للحفاظ على صحتك، يستعرضها الدكتور الدكتور أحمد السعيد رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بالإدارة البيطرية بأجا سابقا

أن تكون الضحية من بهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز. وأن تبلغ السن المحدد شرعًا وهى لإبل خمس سنوات لبقر والجاموس سنتان لماعز سنة الغنم ستة شهور.

وأضاف السعيد لكن أجازت دار الإفتاء المصرية، إذا وصل البقر إلى منتهى اللحم أي تجاوزت 350 كيلو فيجوز الأضحية حتى ولو لم يكن قد أتم السنتين، وذلك بناء على أن طريقة العلف تطورت وأصبح هناك وسائل جديدة تجعل الأبقار تأكل كثيرًا وتنضج ويكمل لحمها حتى دون أن تصل لعمر السنتين فإذا كان ذلك متحقق فلا مانع شرعًا من الذبح كأضحية حتى لو لم يكن قد وصل السنتين".

وأشارالسعيد إلى أنه يجب خلو الضحية من العيوب (العوراء - العرجاء - الهزيلة - المريضة). وأن تكون ملكًا للمضحى وألا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون.

ولفت السعيد إلى أنه يجب التأكد من أن عملية الذبح تتم في المجازر المخصصة والمصرح بها والدولة توفر ذلك بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، لأن ذلك يضمن سلامة الذبيحة للاستهلاك الأدمى وذلك بتوفير الكشف الطبى البيطري قبل وبعد الذبح، والبيئة الآمنة والنظيفة للذبح، وجزارين مُرخصين ومؤهلين لهذه المهنة، والتخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة .

وفى حالة تعذر الذبح بأحد المجازر الحكومية وتم الذبح بالمنزل ينصج بعدم إجهاد الحيوان قبل ذبحه بوقت كافى حتى لا يَستهلك مخزون الطاقة فى عضلاته مما ينتج عن ذلك إنخفاض فى جودة وطعم ولون اللحم (يصبح داكناً) .كما ينصح بعدم إطعام الحيوان قبل الذبح لمدة 12 ساعة وتقديم له الماء بشكل مستمر وذلك لتقليل الفضلات في أمعائه و تسهيل عملية السلخ. وأن تكون السكاكين والأدوات المستخدمة في الذبح والسلخ نظيفة وشفرة السكين حادة لإراحة الحيوان.

وشدد السعيد أن يكون مكان الذبح يكون بعد تفاحة أدم (الجوزة) من ناحية جسم الحيوان (يعنى تكون الجوزة بالرأس وليس بالرقبة) ويجب التأكد من قطع جميع الأوعية الدموية والقصبة الهوائية والمريء لسرعة خروج الدم وإراحة الحيوان.

كما شدد على عدم فصل رأس الحيوان ليستمر إرسال الإشارات من المخ للقلب لضخ مزيد من الدم وتعويض الفاقد حتى تمام عملية النزف وخروج الدم.

ونصح السعيد بترك الذبيحه لمدة ٥-٦ دقائق لتمام النزف (العجل ينزف دم فى حدود ١٤-١٥ لترا والخروف حوالى ٢ لتر دم) .

كما نصج بعدم النفخ عند السلخ بالفم فى حالة الأغنام والماعز لمنع التلوث والتأكد من عدم ملامسة الأجزاء الخارجية من جلد الحيوان اللحوم أثناء السلخ.

وطالب السعيد بتوخي الحذر من تلوث اللحم عند إزالة الجهاز الهضمي للحيوان (الكرش والأمعاء) مع مراعاة عدم قطع جدار الأمعاء أو الكرش للوقاية من التلوث.

وطالب أيضا بتوخى الحذر عند إزالة المرارة من الكبدة ويتم ذلك خارج الذبيحه لنتجنب مرارة الكبدة أو اللحوم .

ونصح السعيد بغسل السطح الخارجي للذبيحة بعد السلخ بماء نظيف صالح للشرب تحت ضغط.

على أن يتم جمع مخلفات الذبائح في أكياس والتخلص منها بطريقة مناسبة.

كما نصج السعيد فى حالة التعامل مع لحوم الذبائح أن يتم فحص الحيوان بعد الذبح والتأكد من عدم وجود إصابة موضعية أو ديدان في أحد أعضائه.

ونبه على ضرورة ترك اللحوم على ملاءة نظيفة وتغطى بملاءة أخرى وتوضع فى مكان جيد التهوية لمدة ٤-٦ ساعات حتى تتشمع وتبرد اللحوم ثم تُقطع اللحوم وتُعبأ فى أكياس وتُغلق بعد تفريغ الهواء ويتم تخزينها في الثلاجة على درجة حرارة -١ إلى + ١ م لمدة ٢٤ ساعة بشرط أن تتعرض جميع اللحوم للتبريد أي أن لا تتراكم أكياس اللحوم فوق بعضها ومن ثم يكون الجزء السفلي لم يصل إليه البرودة وقد يفسد .

وأوضح السعيد أنه بعد ٢٤ ساعة يتم نقل اللحوم إلى التجميد على درجة - ١٨ مئوية. وأن يتم مُراعاة أن يتم توزيع اللحوم بعد التعبئة مباشرة وذلك لتجنب تكاثر الجراثيم فيها والتحلل مما يعرضها للفساد .وفى حالة تخزين اللحوم وتفريزها أفاد السعيد أنه يجب إتباع الإرشادات الأتية : عدم التخزين في الفريزر أو الديب فريزر علي طول وعدم تكييس اللحمة وهي لسة مذبوحة و قبل ما تبرد. بالإضافة لعدم غسل اللحوم قبل التفريز والتجميد، لأن ذلك يُفسد التيبس الرمي، وتشطف فقط قبل الطهو شطفًا سريعًا دون نقع حتى لا تفقد قيمتها الغذائية، ثم بعد ذلك وضعها فى أكياس شفافة، بحيث لا يزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكل القطع.

ولفت السهيد إلى ضرورة مراعاة أن يتم تفريغ الأكياس لتجنب حروق التجميد. ووضع اللحوم في الفريزر مع ترك فراغات بين الأكياس حتى يصل التبريد لقلب اللحوم ولا تتعفن ويتحول لونها إلى الأخضر، على أن يتم وضعها بشكل يجعل الدهون فى الأعلى حيث أن الدهون سريعة الفساد لذلك يجب أن تتجمد فى وقت أقل.



