مستشفيات سوهاج الجامعية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أكد الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، انه تم وضع الخطط الكاملة خلال إجازات عيد الاضحي، وتم اعتماد الجداول بما يضمن توافر وجود الأطقم الطبية بشكل مكثف بالتناوب خلال العيد، موضحاً ان المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، حرصاً على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المترددين عليها.

وجدير بالذكر أن لجنة الطواريء تضم كلاً من الدكتور حمدي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية رئيساً لها، رؤساء الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية، و اللواء حاتم صادق مدير إدارة الأمن الجامعي، الدكتور أحمد جابر مدير المستشفى الجامعى القديم والمشرف على الاستقبال، الدكتور مصطفى هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد، الدكتور عماد على أحمد المشرف على العلاج المجاني، والدكتورة منال عبدالجواد مدير إدارة التموين الطبي والصيدليات، سامية إبراهيم مدير إدارة شئون هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية، حسام البدري بإدارة شئون المرضى.