الدقهلية تتابع أعمال لجان المرور والتفتيش على الحملات المكانيكية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال لجان المرور والتفتيش علي الحملات المكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء من خلال إدارتي التفتيش والمتابعة والمركبات بديوان عام المحافظة وذلك بإشراف ومتابعة المحاسب باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات بديوان عام المحافظة.

وأوضح "مختار" أن أعمال هذه اللجان تستتهدف الوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات بالحملات المكانيكية بالوحدات المحلية ومتابعة صيانتها الدورية والوقائية وتشغيل المعدات المعطلة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين مشيرا أن هناك تقارير دورية تفصيلية تعرضها هذه اللجان بنتائج حملات المرور والتفتيش لإثابة المجدين ومعاقبة المقصرين..

هذا وقد تابع " المحافظ " أعمال اللجان في مرورها للتفتيش علي الحملة الميكانيكية بمراكز مدن السنبلاوين وبني عبيد.

ومن جانبه قال مدير عام المركبات إنه تم اليوم المرور على الحملة المكانيكية بالمراكز والمدن المذكورة وقد تركزت أعمال اللجنة على المعدات الجديدة التي تم استلامها منذ ثلاث سنوات وعما إذا كان يتم عمل الصيانة الدورية والوقائية لها طبقا للكتب الدورية الصادرة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية وكذلك الإجراءات التى اتخذت بشأن المعدات المعطلة بهدف إعادة تشغيلها ودخولها الخدمة مرة أخرى.