بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي جهينة المركزي بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفي جهينة المركزي، حيث بدأت الوحدة في استقبال المرضي بالفعل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بسوهاج، وخطة وزارة الصحة، بالتعاون مع محافظة سوهاج لتطوير المستشفيات والأقسام المختلفة بها.

و من جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الوحدة الجديدة بمستشفي جهينة المركزي تضم ٣٨ ماكينة غسيل كلوي لخدمة ٢٢٧ مريض، مؤكدا أن الوحدة تعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بسوهاج، وتوفر الوقت والجهد علي المرضي بمركز جهينة.