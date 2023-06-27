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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الصحة يرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عيد الأضحى المبارك

بوابة الوفد الإلكترونية

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية مفاجئة إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، بمحافظة القاهرة، تزامنًا مع عطلات عيد الأضحى المبارك، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل، والتواجد الكامل للفريق الصحي بكافة تخصصه، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل المنظومة الصحية.

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نسب الإشغال بالمستشفى

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، تفقد عدة أقسام مختلفة (العناية المركزة، الطوارئ، رعاية القلب، الملاحظة، الصيدلية، رعاية المخ والأعصاب)، واطلع الوزير على نسب الإشغال بالمستشفى والتي بلغت معدلاتها الطبيعية، وتابع انتظام الأطباء والتمريض بمختلف التخصصات، كما اطلع على جدول النوتيجيات الخاصة بخطة طوارئ عيد الأضحى.

 

وتابع، أن الوزير، حرص على تفقد غرفة إقامة المرضى، وكذلك المرضى متلقي الخدمة الطبية بغرفة الفحص، موجهًا بسرعة توفير سرير عناية مركزة لأحد المرضى، واطمأن الوزير، توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية وأكياس الدم بمختلف الفصائل والبلازما، ووجه الوزير، بضرورة التنسيق بين مستشفيات الصحة بمختلف قطاعاتها والمستشفيات الجامعية، وذلك لتحقيق التكامل وسد العجز بين حالة وجود أي عقبة تقابل عمل الفريق الصحي.

 

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، أكد الأهمية التي يمثلها مستشفى معهد ناصر، باعتبار صرحًا طبيًا كبيرًا يستقبل عدد كبير من المرضى، نظرًا لموقعه الجغرافي، وخلال جولته المفاجئة، أكد وزير الصحة،  حرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل الصحي، كما شدد الوزير، على أهمية تطبيق خطة التأمين الطبي للعطلات الصيفية 2023، والتي تشمل الخدمات (الوقائية، العلاجية، الإسعافية)، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى، لتلقي أي طارئة أو حادثة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عطلات عيد الأضحى المبارك
وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عطلات عيد الأضحى المبارك
وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عطلات عيد الأضحى المبارك
وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عطلات عيد الأضحى المبارك
وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عطلات عيد الأضحى المبارك

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الجريدة الورقية