عزومة اول يوم العيد| اصنعي فخد خروف مشوي بالثوم والروزماري اللذيذ

تحتار الأمهات في اختيار الأصناف التي تحضرها في عزومة عيد الاضحى المبارك، ولأن ارتبط العيد باللحم يمكنك تقديم فخد خروف مشوي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالثوم والروزماري، لإضافة نكهة لذيذة.

طريقة عمل فخد خروف مشوي بالثوم والروزماري

المقادير

- لحم فخذ الخروف : قطعة (منزوع العظم)

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- ملح : ملعقة كبيرة

- روزماري : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- مرق : ربع كوب

طريقة التحضير

اصنعي شقوقاً في عدة أماكن بفخد الخروف باستخدام السكين.

في وعاء صغير، اخلطي الثوم المفروم مع الملح، والفلفل الأسود، والروزماري.

حضري صينية فرن وادهنيها بالقليل من الزيت، ثم ضعي بها فخد الخروف.

ادهني الفخد بخليط الثوم والروزماري، ثم اتركيه بدرجة حرارة الغرفة لحوالي 40 دقيقة حتى يتشرب التتبيلة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اشوي فخد الخروف في الفرن لحوالي ساعتين تقريباً.

انقلي فخد الخروف إلى لوح تقطيع واتركيه يرتاح لحوالي 20 دقيقة.

أضيفي المرق إلى الصينية وضعيها على النار لعدة دقائق حتى تغلي وتأخذ من عصارة اللحم.

تبلي المرق بالملح والفلفل الأسود وقدميه بجانب فخد الخروف.