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الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الأمن يضبط مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مخدرات بحوزة تشكيل عصابى بجنوب سيناء بقيمة 35 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم تنسيقاً ومديرية أمن جنوب سيناء وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمزرعة مملوكة لأحدهم كائنة بمنطقة أبو صويره بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 650 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 260 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 3 كيلو جرام – سيارة ملاكى - عدد 6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تصنيع المواد المخدرة ، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصدالإتجار ، والسيارة لنقل وترويج المضبوطات ، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (35 مليون جنيه).

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