وصفات طبيعية مذهلة لعلاج وتنعيم الشعر قبل ضيافة عيد الأضحى المبارك

العديد من أهم الوصفات الطبيعية الفعالة لعلاج وتنعيم الشعر قبل عيد الأضحى 2023، يضمن خصائص مذهلة في تنعيم الشعر وفرده، وايضا تعزيز لمعانه، حيث انها تغنيك عن استخدام منتجات العناية بالشعر وتنعيمه الباهظة الثمن.





لذلك نقدم لكم أفضل وصفات طبيعية لتنعيم الشعر قبل عيد الأضحى 2023 بمفعول الكيراتين البرازيلي.

إليك، ثلاث وصفات طبيعية لتنعيم الشعر، لم تقتصر علي فوائدها لتنعيم الشعر فحسب، بل تحافظ على صحته وتعزز من حيويته ولمعانه.

وصفة الموز وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر المجعد

وصفات لعلاج الشعر



لهذه الوصفة فوائد جمّة للشعر، من تنعيم الشعر وتغذيته إلى حمايته من التقصف والتساقط..

المكونات:

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون العضوي.

3 ثمرات من الموز.



طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي قشور الموز والزيوت في الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج لين ومتجانس. ثم، ضعيه على نار هادئة حتى يغليى. انتظري حتى يبرد، قبل تطبيقه على شعرك تماماً. انتظري ساعتين قبل شطفه بالشامبو الخالي من الكبريت، واستمتعي بشعر ناعم كالحرير.

وصفة العسل لتنعيم الشعر الجاف

وصفات لعلاج الشعر



تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الطبيية الفعالة في تنعيم الشعر، بخاصة الجاف.

المكوّنات:

3 ملاعق كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من زيت طبيعي، كزيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت الأفوكادو.



طريقة التحضير والتطبيق:

امزجي المكونات مع بعضها البعض جيداً إلى أن يصبح المزيج ناعماً. طبقيه على شعرك بعد غسله بالشامبو واتركيه لمدّة 10 إلى 12 دقيقة. بعدها، اشطفي شعرك جيّداً بالماء الدافئ.

ولا تقتصر فوائد العسل على تنعيم الشعر فحسب، بل تطال البشرة أيضاً.

وصفة الكيراتين الطبيعي التي تقدّم فوائد رائعة للشعر على الطريقة البرازيلية.

وصفات لعلاج الشعر

المكونات:

موزة ناضجة.

تفاحة ناضجة.

ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت خروع.

ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

علبة زبادي.



طريقة التحضير والتطبيق:

بعد تقشير التفاحة وسلقها، ضعيها في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليها جميع المكونات واخطلي جيداً للحصول على قوام لين ومتجانس. وزعي الخليط على شعرك، ابتداءً من فروة الرأس وحتى الأطراف. غطي شعرك بغطاء بلاستيكي وانتظري مدة ثلاث ساعات قبل شطفه بالشامبو والماء.