حجاج بيت الله يتوجهون إلى المزدلفة لرمي جمرة العقبة الكبري

خلال ساعات..

يتوجه حجاج بيت الله الحرام، مساء اليوم، إلى مشعر المزدلفة لجمع الجمرات، ثم مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى لاستكمال مناسك الحج,

و ساهمت الاستعدادات السعودية لهذا اليوم في سهولة تصعيد الحجاج وتنقلاتهم بين مني وعرفات ومنع التزاحم بحبل عرفات، وتؤدي وفود الحجيج من مختلف أنحاء العالم يومهم في الذكر والدعاء والتلبية.

وواصلت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة، اتصالاتها المكثفة مع مندوبي الشركات والجهات السعودية المختلفة للاطمئنان على تصعيد جميع حجاج السياحة والذي اكتمل مع الساعات الأولى ليوم عرفة وتم التصعيد بنجاح ودون أية مشاكل أو معوقات.

واطمأنت البعثة على كافة التجهيزات والاستعدادات بمخيمات الحجاج وتوافر جميع الخدمات للحجاج .

وقامت البعثة بتوزيع مفتشيها علي مخيمات السياحة بمشعر منى مخيمات للحج الاقتصادي والبرى و مخيمين لحج الخمس نجوم ، لمتابعة احوال حجاج السياحة البالغ عددهم هذا العام ١٦ الف و١٠٠ حاجا ، وأخطار البعثة اولا باول باية مشاكل تحدث للتدخل الفوري لحلها ، وطلبت سامية سامي رئيس البعثة من المفتشين ارسال تقارير علي مدار الساعة حول أوضاع الحجاج والخدمات المقدمة لهم بالمخيمات.

وأكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي ان احمد عيسي وزير السياحة والآثار علي اتصال دائم بالبعثة لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالحج السياحي ، مشيرة الي ان هناك اكثر من اتصال يوميا تتلقاه من السيد الوزير للاستفسار عن احوال الحجاج وكافة ترتيبات الحج.

واضافت ان الوزير اصدر تعليماته بضرورة ملازمة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم ، ووجه الوزير الشكر لأعضاء البعثة نظرا لمجهودهم الكبير في خدمة الحجاج.