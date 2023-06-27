عاجل
الرئيس السيسى يهنئ الرئيس السورى بشار الأسد بعيد الأضحى ولي العهد السعودي يصل مِنى للإشراف على راحة الحجاج.. فيديو بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع هاري كين
الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

القبض على المتهمين بإنهاء حياة سائق بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من، القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل، به آثار اعتداء، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل سائق توك توك، وأنه خرج للعمل واختفى عقب ذلك  حتى تم العثور على جثته. 

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن شخصين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق آخر فقد تمكنت مباحث مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط عنصر إجرامي يدعي "علي، س"، له معلومات جنائية"، مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته "بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام".

تلقي  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من رئيس مباحث مركز فايد، يفيد ضبط عنصر إجرامي يدعي "علي، س"، له معلومات جنائية"، مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته "بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام"، وأمر بتحرير محضر وعرضه علي النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

واعترف المتهم، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مواد متعلقة

رصد 9 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

الأمن يضبط 330 طربة حشيش بحوزة 3 متهمين بالشرقية

92 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

سقوط عصابة الاحتيال الإلكتروني على المواطنين

الأمن يضبط مخدرات بـ35 مليون جنيه بجنوب سيناء

رصد قضيتين تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

القبض على شخص لحيازته 2 كيلو حشيش فى الشروق

رصد 160 قطعة سلاح ناري و278 قضية مخدرات

الجريدة الورقية