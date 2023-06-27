القبض على المتهمين بإنهاء حياة سائق بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من، القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل، به آثار اعتداء، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل سائق توك توك، وأنه خرج للعمل واختفى عقب ذلك حتى تم العثور على جثته.



وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن شخصين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق آخر فقد تمكنت مباحث مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط عنصر إجرامي يدعي "علي، س"، له معلومات جنائية"، مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته "بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام".

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من رئيس مباحث مركز فايد، يفيد ضبط عنصر إجرامي يدعي "علي، س"، له معلومات جنائية"، مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته "بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام"، وأمر بتحرير محضر وعرضه علي النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.



واعترف المتهم، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.