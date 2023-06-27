حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الظهر على صعيد عرفات.. ويستمعون للخطبة

أدى حجاج بيت الله الحرام صلاة الظهر منذ قليل على صعيد جبل عرفات حيث اقيمت خطبة وقفة عرفات من مسجد نمرة، والذي ألقاها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وحرصت المملكة العربية السعودية على بثها وترجمتها إلى ٢٠ لغة عالمية.

نص خطبة عرفات..

وقال الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد في خطبة عرفة: "يا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى والتزموا بشرعه واحفظوا حدوده لتكونوا من المصلحين الفائزين في الدنيا والآخرين.. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جناته".

وتابععضو هيئة كبار العلماء: "إن من حفظ حدود الله تعالى عدم صرف شيء من العبادات لغير الله، قال الله تعالى (إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)، وقال سبحانه مقررا شهادة التوحيد (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) كما قرر جل وعلا شهادة الرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى (محمد رسول الله) وقوله (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما).

وأضاف الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد: "وإن مما جاء به صلى الله عليه وسلم، إقامة الصلوات الخمس في اليوم والليلة وإتاء الذكاة، فيدفع الغني جزءً يسيرا من ماله مواساة لإخوانه الفقراء، وصيام شهر رمضان، وقال الله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ومما أمر الله به حج بيته الحرام، وقال الله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)".

واستكمل خطيب عرفات: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

وأشار: "لقد كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، ألا هل بلغت، إن الله حرم بينكم دمائكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فاختلاف اللغات والألوان ليس مبررا للاختلاف والنزاع، وقال الله تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ).