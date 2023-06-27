كشف دينق داو، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، إن بلاده تتطلع للمطالبة بحصتها في مياه النيل، وتنفيذ مصادقة اتفاقية مياه النيل، وذلك لتمكين البلاد من الاستفادة منها في التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

جنوب السودان تطالب بحصتها في مياه النيل

وقال داو، إن بلاده تتطلع من الاستفادة واستغلال مياه النيل بشكل إيجابي للحد من الفقر وتعزيز النمو الأقتصادي وعكس التدور البيئي، جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر حوض النيل الذي عقد خلال الأيام الماضية في أديس أبابا.

وأوضح بأن بلاده من بين أربع دول لم تطالب بعد حصتها من مياه النيل، ووافقت جنوب السودان الانضمام في مبادرة حوض النيل من قبل مجلس وزراء النيل خلال اجتماعهم العادي العشرين الذي عقد في 5 يوليو 2012 في كيغالي -رواندا.

جنوب السودان

تتميز دولة جنوب السودان بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تمثل 98% من مساحة البلاد داخل حوض نهر النيل، ويعتقد الخبراء أن نمو جنوب السودان وازدهاره مرتبطان بالتطورات داخل حوض نهر النيل.

الجدير بالذكر لم يتم تضمين حصة جنوب السودان من المياه في الاعتبار في 23 مارس 2015 ، والذي شهد إعلان الخرطوم الذي أطلق عليه اسم اتفاقية النيل التي وقعها قادة مصر وإثيوبيا والسودان.

توجه الدكتور محمد عبد العاطى - وزير الموارد المائية والرى اليوم في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان لبحث تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في مجال الموارد المائية والري ، ويأتي ذلك تلبية لدعوة مناوا بيتر قادكوث- وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان في إطار تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان



وصرح عبد العاطى إلى أن الزيارة تأتى في إطار حرص وزارة الموارد المائية والرى على تعزيز أواصر التعاون في مجال الموارد المائية والرى مع شقيقتها جمهورية جنوب السودان، ولقاء مناوا بيتر قادكوث- وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان والذى يعد اللقاء الأول بعد توليه المنصب، حيث سيتم إجراء المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى تفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان وافتتاح أحد المشروعات التي أقامتها الوزارة في جنوب السودان.



وأشار عبد العاطي إلى أن تاريخ التعاون بين الوزارتين ممتد منذ توقيع مذكرة التفاهم في 18 أغسطس 2006 وتم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في 28 مارس 2011 وتم تعزيز العلاقات الثنائية الطيبة بين مصر وجنوب السودان بتوقيع اتفاقية التعاون الفنى والتنموي فى نوفمبر 2014 بالقاهرة بحضور

فخامة رؤساء الدولتين لتقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ حزمة من مشروعات تنموية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لجمهورية جنوب السودان من مشروعات توفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان ومشروعات انشاء المراسي النهرية لربط المدن والقري وذلك للعمل على تسهيل نقل البضائع والركاب بما ينعكس إيجابياً على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان و مشروعات انشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات .

وسيقوم وزير الري المصري خلال الزيارة بتفقد العمل بمشروعات محطات الابار الجوفية التي تقيمها الوزارة حالياً في مدينة جوبا لخدمة الأهالي والمواطنين بالدولة الشقيقة جنوب السودان

وأشاد الدكتور عبد العاطي بالعلاقات التاريخية بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا على أن مشاركته في الزيارة الرسمية ولقاء الأشقاء بدولة جنوب السودان تحمل معه تحيات ودعم مصر قيادةً وحكوماً وشعبًا لجمهورية جنوب السودان في هذه المرحلة.