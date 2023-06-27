إيلون ماسك يخشى الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا

يشتهر Elon Musk ، الملياردير الشهير والرئيس التنفيذي لشركة Tesla ، بمواقفه الجريئة وأفكاره المبتكرة. لكنه أعرب مؤخرًا عن قلقه من أن يتجاوز التكنولوجيا وريادة الأعمال.

في الواقع ، منذ أكتوبر الماضي ، كان إيلون موسك يخشى أن تنجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة ، لا سيما تلك التي تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا. يعتمد موقف المسك على عدة عناصر. أولاً، اقترح خطة سلام مثيرة للجدل ، رفضتها السلطات الأوكرانية.



أثارت هذه الخطة ، التي عكست مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، انتقادات واسعة النطاق. ومع ذلك ، فإن هذا لم يمنع ماسك من الاستمرار في الدفاع عن أفكاره ، مقتنعًا بضرورة حل وسط لإنهاء الصراع. بالإضافة إلى ذلك ، انتقد إيلون ماسك بشدة الدبلوماسيين الأمريكيين، واتهمهم بتبني موقف عدائي بدلاً من السعي لحل سلمي. وعلى حد قوله ، فقد تبنى معسكر المحافظين الجدد استراتيجية أمريكية معادية ، وسيعمل أي شيء لمنع أي محاولة للسلام.

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دفعت هذه المخاوف ماسك إلى الخوف من أن تتحول الحرب في أوكرانيا إلى صراع أمريكي. إنه يخشى أن تنجذب الولايات المتحدة مباشرة إلى الصراع ، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. تمت مشاركة هذه المخاوف في موضوع على Twitter بدأه ديفيد ساكس ، مستثمر وصديق لماسك. دق ساكس ناقوس الخطر بشأن القرار الأخير الذي قدمه السناتور الأمريكي ليندسي جراهام (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا) وريتشارد بلومنتال (دي-سي تي). وفقًا لساكس ، يمكن أن يكون هذا القرار ذريعة للتدخل الأمريكي المباشر في الصراع ، وهو ما يذكرنا بحادثة خليج تونكين الخيالية في عام 1965 ، والتي أدت إلى تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام.

يقدم القرار المعني ضمانات المادة 5 الخاصة بحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا في حالة وقوع هجوم مسلح ، بما في ذلك تدمير المنشآت النووية. وتنص المادة 5 على أن أي هجوم مسلح ضد أي عضو في الناتو يعتبر هجومًا ضد جميع الأعضاء ، الذين يجب عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الدولة التي تعرضت للهجوم.

يشارك Elon Musk هذا التحليل ويشعر بالقلق من احتمال التورط الأمريكي المباشر في هذه الحرب. ورد على رسالة ساكس بالتعبير عن مخاوفه بشأن هذا الوضع المقلق. يسلط هذا البيان الصادر عن رائد الأعمال الشهير الضوء على حجم القضايا الدولية الحالية وأهمية الدبلوماسية البناءة لمنع النزاعات.