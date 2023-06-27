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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

محمد شحاتة يستكمل مشاهده في فيلم "وطني حياة" بعد إجازة عيد الأضحى

محمد شحاتة
محمد شحاتة

يشارك الفنان محمد شحاتة فى فيلم "وطني حياه"، وهو من بطولة مجموعة من خريجي معهد السينما والعديد من الشباب الهواة للتمثيل والذين يتمتعون بموهبة حقيقية.

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وكشف محمد شحاتة تفاصيل الفيلم قائلًا: "الفيلم يدور حول الحنين إلى الوطن ويستعرض سفر الشباب إلى الخارج بحثًا عن العمل ثم يشعرون بالوحدة والحنين لبلدهم مصر".

 

محمد شحاتة يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "وطني حياة"

 

وأضاف محمد شحاتة أنه انتهي من تصوير 70% من مشاهده فى العمل، وذلك تمهيدًا لعرضه قريبًا على إحدي المنصات الشهيرة، خاصة أنها تمتلك قاعدة كبيرة من الجمهور.

وأشار شحاتة أنه سيصور المشاهد المتبقية من العمل فى مصر وذلك بعد إجازة عيد الأضحي المبارك، بعدما صور مشاهده فى دبي، خاصة أن أحداث الفيلم تدور بين مصر ودبي.

 

يذكر أن فيلم "وطني حياه" بطولة محمد شحاتة،حنين فوزي، أحمد محمد، وليد حسين، سامية البحيري، تأليف وإخراج حسين السيد.

يعد محمد شحاته واحدًا من أهم الممثلين في الساحة الفنية العربية من محافظه القليوبيه، موليد 15/06/1995 حيث يتمتع بموهبة فنية رائعة وأسلوب تمثيل متميز يلفت الأنظار.

محمد شحاتة يستكمل مشاهده فى فيلم "وطني حياة" بعد إجازة عيد الأضحي

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