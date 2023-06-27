إعدام نيجيري بتهمة التجديف للرسول.. يوم عرفة

أفادت وزارة الداخلية في مدينة سوكوتو شمال نيجيريا، إعدام شاب نيجيري علي يدي مجموعة من المسلمين بعد التجديف (الإساءة) للرسول محمد صلي الله عليه وسلم، مما استفز المسلمون واحتشدو حوله وضربه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

قال أحمد رفاعي، المتحدث باسم شرطة سوكوتو شمال نيجيريا، إن الأهالي في المدينة قاموا ضد الشاب عثمان بودا، وأعدموه بتهمته الإساءة ضد النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

وأوضح رفاعي، أن من يجدف بعاقب بالإعدام بموجب الشريعة الإسلامية، التي تطبق جنبًا إلي جنب مع القانون العام شمال البلاد، وفي بعض الأحيان يعدم المواطنون من يقوم بذلك دون اللجوء أو انتظار القانون.

وأضاف المتحدث باسم شرطة سوكوتو شمال نيجيريا، أن المواطنون فرّ عقب وصول الداخلية إلي الموقع، ونقل عثمان إلي أقرب مستشفي عقب وصوله لفظ أنفاسه الأخيرة.

جدلاً واسعًا

ونشرت المواقع المحلية في نيجيريا، أن بودا مسلم سلفي، تعرض للرجم والضرب حتي لفظ أنفاسه الأخيرة علي أيدي زملاء له بعد مشاجرة عنيفة في شوارع سوتوكو.

وأفادت المواقع، وصول عدد من المتسولين اليافعين في شوارع سوتوكو، طلبه صدقه من عثمان في سبيل الله والنبي صلي الله عليه وسلم، ولفت لحصول مشادة حامية بعد رفض بودا الاستجابة للتسوّل.

فى زيارة له إلى جمهورية نيجيريا التقى وفد الأزهر الشريف الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا، وناقش الجانبان أثناء اللقاء أوجه التعاون العلمي بين الجانبين في مجالات البحوث والإفتاء، وتدريب الأئمة والوعاظ النيجيرين في الأزهر الشريف.

وقال الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن اللقاء ناقش جهود الأزهر الشريف بمدن نيجيريا والدور الذي يقوم به على مستوى الجانب التعليمي في المعاهد الأزهرية والتي تخضع لإشرافه في الخارج؛ حيث يقوم الأزهر الشريف بإمداد تلك المعاهد بالمدرسين والكتب الدراسية والمناهج الأزهرية، التي تعمل على بيان سماحة الإسلام وترسيخ المنهج الوسطي للأزهر الشريف.

وأكد الأمين العام خلال اللقاء اهتمام فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بهذا الدور وتوجيهاته المستمرة بأداء رسالة الأزهر العالمية على أكمل وجه وتقديم كافة أوجه الدعم العلمي، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يبذله مبعوثو الأزهر الشريف في نيجيريا، وما يتميزون به من قدر عالٍ من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية الدينية والمذهبية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

فيما استعرض د. سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية استراتيجية الأزهر الشريف في تعليم الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي خاصة في تلك المعاهد الخارجية التي يقوم على التدريس بها مدرسون من الأزهر الشريف تم

اختيارهم بعناية فائقة بما يحقق الدور المنشود لهم، وبما يخدم رسالة الأزهر العالمية.

كما أوضحت د. نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الوافدين بالأزهر الشريف، أن ما يقوم به الأزهر لتعليم الطلاب الوافدين إلى قطاعاته التعليمية المختلفة داخل مصر وخارجها من خلال معاهده الخارجية يعكس عظمة هذه المؤسسة وتاريخها العريقة وهو ما يظهر جليّا في تطوير المنظومة التعليمية بالأزهر وخاصة ما يتعلق بشئون الطلاب الوافدين من أجل تيسير العملية التعليمية لهم.

من جانبه أبدى مفتي نيجيريا إعزازه وتقديره للجهود العالمية التي تقوم بها مؤسسة الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين بين الناس جميعًا، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.دأحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدًا على حاجة دول العالم إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع