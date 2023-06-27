وكيل صحة البحيرة بنظم جولة مفاجئة بمستشفى الدلنجات

أجرى الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الدلنجات المركزى، بحضور الدكتورمهدي هيوب مدير المستشفى ، والدكتور خالد بلال وكيل المستشفى

وبدأت الجولة بالمرور على قسم الإستقبال والطوارئ وصيدلية الإستقبال ، للإطمئنان على تواجد الفريق الطبى والتمريض على رأس العمل ، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ، ومدى تقديم كافة الخدمات لمريض الطوارئ بشكل لائق .

وشدد على الطاقم الطبي والإداري الموجود بالمستشفى على الإلتزام الشديد بالتواجد فى أماكن العمل المخصصة لهم ، والحرص على تقديم كافة الخدمات بشكل لائق وجيد ، وعدم تحمل المرضى لأي تكلفة خارجية ، وخاصة مرضى الطوارئ ، والعمل على راحة المرضى وتسخير كافة جهود الفريق الطبي والفريق المعاون من أجل خدمة المرضى .

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بعض اقسام المستشفى ، كالعناية المركزة ووحدات الكلى الصناعي ، وتلاحظ تواجد الفريق الطبي بأعداد مضاعفة ، وتوافر جميع الادوية والمستلزمات اللازمة لحالات الطوارئ ، واطمأن بنفسه على الحالات ، واستمع إلى المرضى جميعًا ، واستبين منهم عن رأيهم فى أداء الخدمة ، ومدى رضائهم عن جودة الخدمات المقدمة ، وأثنى الجميع على الخدمة المقدمة .

وفى نهاية الجولة التفقدية أشاد جميعه بالخدمة المقدمة ، وبتواجد الأطباء بالمستشفى ، واعرب عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي والإدارى للمستشفى ولجميع العاملين ، وحثهم على بذل المزيد والمزيد من الجهد ، بما يضمن تقديم خدمة دائمة ذات جودة للمواطنين .