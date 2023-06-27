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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وكيل صحة البحيرة بنظم جولة مفاجئة بمستشفى الدلنجات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الدلنجات المركزى، بحضور الدكتورمهدي هيوب مدير المستشفى ، والدكتور خالد بلال وكيل المستشفى 

وبدأت الجولة  بالمرور على قسم الإستقبال والطوارئ وصيدلية الإستقبال ، للإطمئنان على تواجد الفريق الطبى والتمريض على رأس العمل ، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ، ومدى تقديم كافة الخدمات لمريض الطوارئ بشكل لائق .

وشدد على الطاقم الطبي والإداري الموجود بالمستشفى على الإلتزام الشديد بالتواجد فى أماكن العمل المخصصة لهم ، والحرص على تقديم كافة الخدمات بشكل لائق وجيد ، وعدم تحمل المرضى لأي تكلفة خارجية ، وخاصة مرضى الطوارئ ، والعمل على راحة المرضى وتسخير كافة جهود الفريق الطبي والفريق المعاون من أجل خدمة المرضى .

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بعض اقسام المستشفى ، كالعناية المركزة ووحدات الكلى الصناعي ، وتلاحظ تواجد الفريق الطبي بأعداد مضاعفة ، وتوافر جميع الادوية والمستلزمات اللازمة لحالات الطوارئ ، واطمأن بنفسه على الحالات ، واستمع إلى المرضى جميعًا ، واستبين منهم عن رأيهم فى أداء الخدمة ، ومدى رضائهم عن جودة الخدمات المقدمة ، وأثنى الجميع على الخدمة المقدمة .

وفى نهاية الجولة التفقدية  أشاد جميعه بالخدمة المقدمة ، وبتواجد الأطباء بالمستشفى ، واعرب عن خالص شكره وتقديره  للفريق الطبي والإدارى للمستشفى ولجميع العاملين ، وحثهم على بذل المزيد والمزيد من الجهد ، بما يضمن تقديم خدمة دائمة ذات جودة للمواطنين .

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